Рубль подорожал к доллару и евро

Курс рубля вечером в четверг, 3 декабря, заметно растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в 19.00 мск американская валюта подешевела, один доллар составляет 74,37 руб. Это на 70 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом курс евро упал до 90,49 руб. Он снизился на 38,25 коп.

Посмотреть подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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