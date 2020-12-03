Первый энергоблок планово отключили на БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале сообщило о плановой остановке первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС).

В ведомстве уточнили, что в рамках завершения этапа энергетического пуска атомной электростанции выполнено отключение первого энергоблока от энергосистемы, остановлена реакторная установка.

Как сообщили в Минэнерго республики, до 11 декабря будет осуществляться тестирование всех систем.

Ранее стало известно, что первый энергоблок БелАЭС заработает в 2021 году, а второй — в 2022 году.

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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