В «Роснано» проводили Чубайса клипом под песню «Есть только миг»

В «Роснано» проводили покидающего пост главы компании Анатолия Чубайса клипом. Ролик опубликован на странице «Роснано» во «ВКонтакте».

В нем показаны фотографии и видео, которые были сделаны в период работы Чубайса в компании. Кадры идут под песню композитора Александра Зацепина «Есть только миг».

Ранее стало известно, что Чубайс покидает должность, которую занимал с 2008 года. Его место займет первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

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