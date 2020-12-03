В «Роснано» проводили Чубайса клипом под песню «Есть только миг»
Валерия Исполатова
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В «Роснано» проводили покидающего пост главы компании Анатолия Чубайса клипом. Ролик опубликован на странице «Роснано» во «ВКонтакте».
В нем показаны фотографии и видео, которые были сделаны в период работы Чубайса в компании. Кадры идут под песню композитора Александра Зацепина «Есть только миг».
Ранее стало известно, что Чубайс покидает должность, которую занимал с 2008 года. Его место займет первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
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