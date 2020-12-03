Чубайс поблагодарил коллег по «Роснано» за совместную работу

Покидающий должность главы «Роснано» Анатолий Чубайс поблагодарил своих коллег за совместную работу, сообщает ТАСС.

Он обратился со словами благодарности к сотрудникам Фонда инфраструктурных и образовательных программ, наноцентров и участникам стартапов.

«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Это важнейший наш результат», — сказал Чубайс.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года.

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