Чубайс поблагодарил коллег по «Роснано» за совместную работу
Валерия Исполатова
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Покидающий должность главы «Роснано» Анатолий Чубайс поблагодарил своих коллег за совместную работу, сообщает ТАСС.
Он обратился со словами благодарности к сотрудникам Фонда инфраструктурных и образовательных программ, наноцентров и участникам стартапов.
«Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Это важнейший наш результат», — сказал Чубайс.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года.
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