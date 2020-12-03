Мишустин сообщил о выполнении правительством всех социальных обязательств

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в четверг, 3 декабря, на заседании кабмина, что социальные обязательства государства в январе-сентябре были выполнены в полном объеме, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о запланированных на три квартала текущего года социальных обязательствах. Глава кабмина также сообщил, что при этом финансирование национальных проектов увеличилось.

Мишустин отметил, что финансовые системы многих стран мира, включая Россию, «оказались под воздействием мощнейших шоков». Он указал, что распространение коронавируса нового типа привело к снижению деловой активности.

Премьер добавил, что кабмин выделит 10 млрд руб. 25 регионам на обеспечение сбалансированности бюджетов. Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов России составит 300 млрд руб., отметил Мишустин.