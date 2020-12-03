Песков счел отставку Чубайса естественной ротацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал увольнение Анатолия Чубайса с поста главы компании «Роснано» естественным ротационным процессом.

Он подчеркнул, что Чубайс «создавал «Роснано».

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о его дальнейшем трудоустройстве. Он сказал, что не располагает такими данными.

Песков также добавил, что российский лидер Владимир Путин решил не проводить отдельную встречу с Чубайсом, поскольку таких планов в графике президента не было.

Ранее стало известно, что Путин не намерен встречаться с Чубайсом. Он предложил возглавить «Роснано» первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову.