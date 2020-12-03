Правительство поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования митингов

Правительство России поддержало законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий, в том числе митингов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Отмечается, что законопроектом предлагается установить правила сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях перечислений. Так, организатор массовой акции при подаче документов должен будет указывать счет, на который должны направляться средства.

В документе также говорится о запрете на финансирование публичных мероприятий другими странами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, российскими гражданами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

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