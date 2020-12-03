Эксперты спрогнозировали сроки восстановления доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян после вызванного пандемией коронавируса снижения восстановятся в грядущем году лишь на 2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

В таком случае отставание данного показателя от докризисного уровня 2013 года составит 10%.

При этом в прогнозе Минэкономразвития говорится, что в текущем году реальные доходы упадут на 3%, а грядущем — увеличатся на те же 3%.

Орлова отмечает, что предпосылок для быстрого возвращения ситуации в норму нет. По мнению аналитиков, тормозить процесс будут подавленная в результате второй волны пандемии экономическая активность, секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах страны.

Эксперт также высказала опасение по поводу возможного перехода роста уровня безработицы из циклического в структурный характер.