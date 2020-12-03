В Кремле уточнили, что наращивание добычи нефти РФ зависит от переговоров ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, будет Россия наращивать добычу нефти в первом квартале следующего года или нет, зависит от результатов переговоров ОПЕК+, которые состоятся 3 декабря.

«По его завершении, после этого, я думаю, безусловно, мой коллега Новак (Александр, вице-премьер) информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

По его словам, решение по судьбу сделки зависит от хода самого меропияития.

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