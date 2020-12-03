В Кремле уточнили, что наращивание добычи нефти РФ зависит от переговоров ОПЕК+
Анна Светлова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, будет Россия наращивать добычу нефти в первом квартале следующего года или нет, зависит от результатов переговоров ОПЕК+, которые состоятся 3 декабря.
«По его завершении, после этого, я думаю, безусловно, мой коллега Новак (Александр, вице-премьер) информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.
По его словам, решение по судьбу сделки зависит от хода самого меропияития.
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— Источник: ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи нефти на 2021 год