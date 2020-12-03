Официальный курс евро составил 91,19 рубля

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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро «на завтра», 4 декабря.

Курс доллара увеличился на 0,55%, до 75,1996 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 0,12% и составил за 91,1946 руб.

На открытии торгов 3 декабря доллар продавался за 75,18 руб., а евро — 91,10 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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