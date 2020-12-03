Песков отказался комментировать дальнейшее трудоустройство Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после реформы.

Он напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют какие-либо кадровые изменения.

«И не будем это делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о дальнейшей карьере Анатолия Чубайса.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть пост. Сам Чубайс до этого также прокомментировал слухи об уходе и предложении «заняться Арктикой».

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