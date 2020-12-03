Турция не будет приостанавливать авиасообщение с другими странами из-за COVID-19

Власти Турции не планируют приостанавливать авиасообщение с другими странами в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передает РИА «Новости».

«О приостановке авиасообщения речи не идет», — уточнил он.

По словам Эрсоя, туристы могут без проблем добраться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа в республике. Достаточно иметь при себе билет.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика.

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