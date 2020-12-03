В 2021 году цены на квартиры в новостройках России могут вырасти на 12%

В 2021 году цены на квадратный метр в российских новостройках могут вырасти на 10–12%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что во второй половине следующего года увеличившиеся цены начнут падать.

Глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов также уверен в росте цен на жилье в 2021 году. Он выразил мнение, что к концу предстоящего года рост стоимости квадратного метра на первичном рынке может достигнуть 6-8%.

При этом из-за высокого спроса на жилье в текущем году ожидается дефицит доступных к покупке квартир, это может привести к годовой динамике роста цен «квадрата» в новостройках на уровне 10-12%, предположил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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