Экономисты оценили потенциал восстановления доходов россиян

Резкий спад сокращавшихся реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году не сменится быстрым восстановлением в 2021 году. Такое мнение выразил главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, передает РБК.

По ее мнению, в следующем году доходы граждан в лучшем случае повысятся на 2% после спада на 5% по итогам текущего года. Специалист также считает, что ситуация с доходами может пойти вверх лишь к концу 2020 года.

Как отметила директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, предпосылок для быстрого восстановления нет, после незначительного отскока в 2021 году есть риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли достичь докризисного уровеня 2013 года.

Эксперт уверена, что сдерживать восстановление доходов в 2021 году будут подавленная экономическая активность из-за кризиса, вызванного коронавирусом, а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах.

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