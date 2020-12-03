В Росавиации заявили о наступлении «новой ступени» в развитии отрасли в РФ
Первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что в развитии российской авиационной отрасли наступила «новая ступень». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данной сфере была проделана большая работа, которая обеспечила внедрение новая структура воздушного пространства. Он уточнил, что она начинает действовать с четверга, 3 декабря, с 03.00 по мск.
Первый замминистра отметил, что эти изменения проводились, чтобы обеспечить новый уровень безопасности на территории России.
«Уверен, вся проделанная работа по реализации данного проекта обеспечит высокий уровень безопасности полетов в небе страны и даст дополнительный импульс для развития нашей отрасли», — подчеркнул Нерадько.
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