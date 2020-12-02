В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID-19

В Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины от коронавируса, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС.

Токаев высказал признательность президенту России Владимиру Путину за содействии в преодолении пандемии.

«В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — сказал Токаев.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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