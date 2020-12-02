Под Ярославлем нашли «паленый» алкоголь на 500 млн рублей

ФСБ вместе с СК России разоблачили в Переславском районе Ярославской области подпольный завод, где «бутлегеры» производили «паленые» алкогольные напитки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что там производили алкоголь в том числе с метиловым и изоамиловым спиртами, даже от небольшой дозы которых можно ослепнуть или умереть.

По данным ведомств, общая стоимость изъятого превышает 500 млн руб. Для изъятия всей продукции потребуется более 30 20-тонных грузовиков. Было изъято более 500 тыс. бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки.

По оперативным данным, криминальный бизнес работал более года.

На производстве были заняты, среди прочих, 22 нелегальных мигранта из Средней Азии. Руководил бизнесом «гражданин одной из закавказских республик», который уже был в федеральном розыске за аналогичное преступление и сейчас задержан.