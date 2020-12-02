РБК: в России впервые с января снизился оборот наличных

В ноябре объем наличных на руках у россиян и бизнеса сократился на 41,9 млрд рублей, до этого с марта текущего года он постоянно рос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Так, в марте и апреле граждане изъяли более 1,2 трлн рублей наличных. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21%, превысив 12,8 трлн рублей.

По мнению аналитиков, население спокойнее отнеслось к наличным в ноябре из-за отсутствия строгих ограничительных мер по коронавирусу и присутствия запасов наличных денег. Также влияние оказали сезонные факторы.

Специалисты пояснили, что в период первой волны пандемии государство организовало стимулирующие выплаты, из-за чего объем транзакций увеличился, как и оборот наличных. Сейчас такие выплат отсутствуют, поэтому оборот вернулся в стандартную динамику.

Отмечается, что до этого изъятие денег из обращения произошло в январе.

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