ПСБ и власти Астраханской области договорились о развитии экономики региона и льготной ипотеки

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провели во вторник совместную рабочую встречу в Астрахани.

В пресс-релизе по итогам их диалога заявлено, что стороны обсудили пул вопросов, касающихся участия банка в развитии социально-экономической сферы Астраханской области.

Отмечается, что ПСБ готов поддержать инвестиционные программы в регионе, социально значимые проекты, а также расширить возможности льготного кредитования для предприятий и населения.

Таким образом, минимальная ставка по ипотеке для для жителей Астраханской области, работающих в государственных и муниципальных бюджетных организациях и получающих зарплату на карты ПСБ, составит 3,99% по программе «Семейная ипотека» ПСБ, включая рефинансирование.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем во вторник в редакцию «Газеты.Ru», ПСБ предложит остальным астраханским клиентам дополнительное снижение ставки по классическим ипотечным программам банка в размере до 0,7%, а также продолжит выдачу кредитов по «Госпрограмме-2020» со ставкой 5,85%.

«Подписанное соглашение призвано развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру, строительный рынок жилья области и поможет многим семьям решить жилищный вопрос на комфортных условиях кредитования уже в ближайшее время», – прокомментировал Петр Фрадков.

«В течение этого непростого года мы ощущали вашу поддержку, заявил астраханский губернатор, обращаясь к главе ПСБ. — Думаю, объемы совместной работы будут расти».