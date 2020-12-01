Путин дал прогноз по спросу на нефть в ближайшие 5 лет

Президент России Владимир Путин дал прогноз по спросу на нефть в ближайшие пять лет, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, мировой спрос на нефть в этот период будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год.

Путин отметил, что при таких условиях очень выгодно развивать нефтехимию.

«Это очень перспективно. Думаю, что все присутствующие на совещании это прекрасно понимают», — сказал он.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent выросла на 28% по итогам ноября.