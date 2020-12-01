В России криптовалюты могут признать имуществом

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, признающие криптовалюту имуществом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

При принятии документа доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а с операций по ее обращению не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС).

Россияне будут обязаны декларировать операции с криптовалютой на сумму больше 600 тысяч рублей в год. Также налоговые органы смогут истребовать у банков выписки по счетам при подозрении на нарушение законодательства.

Также при несвоевременном отчете об операциях и остатках на счете штраф будет достигать 10% от поступления или списания цифровой валюты.

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