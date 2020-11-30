Путин обратил внимание чиновников на проблемы с доходами россиян
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин призвал чиновников заняться решением проблем с динамикой доходов россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения», — произнес он в ходе беседы с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
Президент также добавил, что случаи, которым требуется особое внимание, будет необходимо таргетировать.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин пожурил чиновников из-за снятых шапок
— В России продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса