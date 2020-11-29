В Госдуме опровергли сообщения о проверках пенсионеров на допдоходы
В России в 2021 году не планируется проводить проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что Счетная палата выявила немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. По ее словам, в связи с этим власти в 2021 году намерены устроить проверки российским пенсионерам.
«Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется», — сказал Исаев.
Депутат отметил, что Пенсионный фонд продолжит работу в обычном режиме в этом и следующем году.
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