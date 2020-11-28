Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке в России к концу 2020 года

Аналитики считают, что к концу текущего года в России ставка по ипотеке может вырасти до 7,5%, а в первом квартале предстоящего года — до 7,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Центрального Банка, ставка по ипотеке в стране с начала октября увеличилась до 7,32%, в сентября она составляла 7,16%. До этого, за исключением июня, ставка снижалась с апреля прошлого года. Предполагается, что это было связано с динамикой отдельных участников рынка.

«Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка по ипотеке на конец года будет находиться в диапазоне 7,4-7,5% и до конца первого квартала не превысит 7,7%», — рассказали эксперты, отметив, что во втором квартале 2021 года ставки могут повыситься более значительно из-за завершения действия программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки.

Один из аналитиков считает, что потенциал снижения ставки исчерпан, поскольку ЦБ приостановил «смягчение монетарной политики, а также в условиях высокого спроса на ипотечные кредиты возможен рост ставок по ним.

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