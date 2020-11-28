Кудрин: безработица в России пока находится на умеренном уровне

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что безработица в России в настоящее время находится на умеренном уровне за счет эффективных действий властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что изначально ожидал уровень безработицы в стране на уровне около 8-10% в текущем году. Сейчас безработица на уровне чуть ниже 7%, за последние два месяца она немного снизилась.

Кудрин считает, что вторая волна пандемии коронавируса может вновь ухудшить ситуацию, но пока она остается на умеренном уровне. Пока уровень безработицы в России значительно выше, чем он был до пандемии.

Глава СП подчеркнул, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу для сохранения рабочих мест, эти меры дали положительный результат. Кудрин не исключил, что при наступлении второй волны властям придется принимать дополнительные меры поддержки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин спрогнозировал рост безработицы в мире

— В Госдуму поступил законопроект о «вынужденно безработных»

— Путин считает главным риском для мира рост безработицы и бедности