Кудрин: безработица в России пока находится на умеренном уровне
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что безработица в России в настоящее время находится на умеренном уровне за счет эффективных действий властей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что изначально ожидал уровень безработицы в стране на уровне около 8-10% в текущем году. Сейчас безработица на уровне чуть ниже 7%, за последние два месяца она немного снизилась.
Кудрин считает, что вторая волна пандемии коронавируса может вновь ухудшить ситуацию, но пока она остается на умеренном уровне. Пока уровень безработицы в России значительно выше, чем он был до пандемии.
Глава СП подчеркнул, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу для сохранения рабочих мест, эти меры дали положительный результат. Кудрин не исключил, что при наступлении второй волны властям придется принимать дополнительные меры поддержки.
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