«Нафтогаз» считает флот РФ главным риском добычи газа на шельфе Черного моря

Глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что компания не может начать добычу газа на шельфе Черного моря из-за нахождения там российского флота, сообщает Lb.ua.

«И первый шаг, который мы планируем, — изучение. Это будет зависеть в том числе от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам предпринимать какие-либо действия», — отметил Коболев.

По его словам, надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать.

Ранее правительство Украины решило предоставить «Нафтогазу» право на добычу газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

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