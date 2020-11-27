«Нафтогаз» считает флот РФ главным риском добычи газа на шельфе Черного моря

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что компания не может начать добычу газа на шельфе Черного моря из-за нахождения там российского флота, сообщает Lb.ua.

«И первый шаг, который мы планируем, — изучение. Это будет зависеть в том числе от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам предпринимать какие-либо действия», — отметил Коболев.

По его словам, надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать.

Ранее правительство Украины решило предоставить «Нафтогазу» право на добычу газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Нафтогаз Украины» поддержал расширение санкций против «Севпотока — 2»

Газ для жителей Украины подорожает на 35%

Евродепутат выступил за отмену санкций против России