Россия и Грузия обсудили возобновление авиасообщения

Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили возможное возобновление авиасообщения. Об этом сообщил российский МИД.

«Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали два условия: прекращение антироссийских настроений в Грузии и нормализацию эпидемиологической обстановки в двух странах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.

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