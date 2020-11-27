Глава правительства РФ поздравил Иркутскую нефтяную компанию с 20-летием

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) с 20-летием компании.

Глава правительства отметил: «За эти годы вы многого достигли, прошли большой путь – от небольшой компании до крупного нефтяного холдинга. Сегодня ИНК – крупнейший независимый производитель углеводородного сырья в нашей стране, который занимается геологическим изучением, разведкой и добычей нефти и газа в Восточной Сибири.

Год от года «Иркутская нефтяная компания» динамично развивается, осваивает новые месторождения, внедряет инновационные решения в интенсификацию добычи,

совершенствует политику в сфере экологии. Благодаря активному международному сотрудничеству ИНК с европейскими и азиатскими компаниями реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся современные заводы.

Важно, что проекты «Иркутской нефтяной компании» дают необходимый импульс развитию северных городов, обеспечивают экономический рост Восточной Сибири.

И, конечно, меняют жизнь людей к лучшему. Здесь создаются новые рабочие места, строятся дороги, дома, медицинские учреждения, школы и детские сады.

Достижения ИНК –это эффективная политика руководства компании, четкая и слаженная работа ее коллектива. Уверен, что ответственное отношение к своему делу, целеустремленность и впредь будут залогом вашего успеха».

Михаил Мишустин пожелал коллективу компании удачи, крепкого здоровья и благополучия.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших частных производителей углеводородного сырья в России. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске.