Россия может передать Венгрии технологию производства вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия готова передать Венгрии технологию производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это можно сделать через Фонд прямых инвестиций.

19 ноября в Венгрию прибыл образец российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Первые пробные поставки вакцины в страну пока не были осуществлены. Как отмечает Мурашко, поставки начнутся после того, как венгерские специалисты приедут в Россию для знакомства с качеством проведения клинических исследований.

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