Трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается из Германии в Калининград

Трубоукладчик «Академик Черский» после месяца стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2»), ушел обратно в Калининград, гласят данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

По информации ресурса, вечером в четверг, 26 ноября, «Академик Черский» взял курс на этот город.

Одилается, что судно приплывет в Калининград 28 ноября.