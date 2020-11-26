В ЦБ назвали причины для завершения программы льготной ипотеки

Банк России считает, что программу льготной ипотеки надо постепенно завершать. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ.

Согласно документу, если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков, то результатом может стать рост цен на недвижимость.

Кроме того, это может привести к снижению доступности жилья и повышению закредитованности граждан.

«По этой причине Банк России поддерживает ограниченный срок действия государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотеке», — говорится в обзоре.

Там также отмечается, что для избежания ценового «пузыря» темпы ввода новых жилых объектов должны соответствовать росту спроса на жилье, поэтому завершение программы должно быть постепенным.

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