Сертификатор «Северного потока — 2» покинул проект из-за давления США

Сертификатор «Северного потока — 2», норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) покинула проект из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

Представитель компании пояснил, что Госдеп США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы».

В соответствии с ним, деятельность DNV GL в рамках строительства российского газопровода попадает под санкции. По этой причине компания прекратила работу в этом проекте.

DNV GL занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам, а также вела мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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