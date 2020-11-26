Путин поручил улучшить нормативное регулирование удаленной работы
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, передает РИА «Новости».
Глава государства поручил правительству усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы, соблюдая баланс интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию такого вида работы и недопущения ее излишнего нормативного регулирования.
Срок выполнения поручения — до 15 декабря. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
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