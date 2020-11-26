Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс рубля символически растет к доллару и снижается к евро, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.07 мск четверга, 26 ноября, снизился на 2 копейки — до 75,54 рубля, курс евро вырос на 9 копеек — до 90,14 рубля.

Январский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,04% — до 48,51 доллара за баррель.

В то же время, на Форексе евро растет к доллару на 0,13% — до 1,178 доллара.

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