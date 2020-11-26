Собянин обязал предприятия Москвы перевести до 30% сотрудников на удаленку до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предприятия и организации города перевести 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы до 15 января 2021 года на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем блоге.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года... предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала», — говорится в сообщении.

По его словам, за счет принятых мера пока удается избежать самого тяжелого сценария развития пандемии с тотальным локдауном.

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