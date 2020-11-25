Госдума одобрила во II чтении продление заморозки накопительных пенсий

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, заморозка будет продлена до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Реализация законопроекта о продлении заморозки уменьшит трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

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