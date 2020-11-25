Инфляция в 0,2% сохраняется третью неделю подряд

В России инфляция сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд, следует из доклада Росстата.

«За период с 17 по 23 ноября 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%», — говорится в документе.

Отмечается, что с начала года товары подорожали на 3,9%.

За неделю с 17 по 23 ноября больше всего подорожали подсолнечное масло (на 1,6%), куриные яйца (на 1,4%) и сахар-песок (на 1,3%).

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