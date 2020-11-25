Миронов предложил выплатить малоимущим 10 тысяч рублей к Новому году
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей к Новому году, пишет РИА «Новости».
Как заявили в партии, коронавирус и вызванный им экономический кризис особенно тяжело ударили по малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многие из них не смогут накрыть праздничный новогодний стол.
«В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей», — сказал Миронов.
Политик подчеркнул, что эти деньги особенно необходимы находящимся на самоизоляции пенсионерам.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.
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