Каждый третий россиянин намерен сменить работу в 2021 году

Почти треть россиян — 29% — ставят для себя цель найти новую работу в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

45% респондентов хотят в новом году нарастить личные доходы, а 37% — увеличить накопления.

Накопить на крупную покупку в 2021 году планируют 27% опрошенных, еще у 26% — погасить кредит. При этом каждый десятый россиянин намерен взять ипотеку.

43% россиян считают, что в 2021 году из-за пандемии коронавируса им придется ограничить путешествия, а 23% — отложить крупные покупки.

Еще 16% россиян считают, что в новом году станут богаче.

Опрос был проведен с 20 по 23 ноября. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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