Полностью отказываться от офиса не планирует почти половина руководителей компаний

Почти половина руководителей российских компаний не планируют полного отказа от офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса организации IFORS Researсh.

По данным опроса, абсолютно все респонденты придерживаются сокращения расходов на персонал и администрирование. При этом 49% руководителей заявили, что ради экономии не будут полностью отказываться от офиса. По мнению 39%, вторая волна пандемии принесет более масштабные последствия, нежели первая. 48% отмечают, что текущее положение дел в их компании стало хуже по сравнению с весной и летом 2020 года.

55% руководителей сообщили, что уже происходят сокращения расходов на персонал и администрирование, а 45% только планируют их. Расходы чаще всего урезаются в отношении командировок для сотрудников (55%), корпоративных мероприятий (50%) и корпоративного спорта (48%).

Опрос проводился среди 1000 сотрудников офисов, занимающих руководящие должности.

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