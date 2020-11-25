Пушков прокомментировал слова Саакашвили об экономической ситуации на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter высказался по поводу заявления главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежной экономической катастрофе в стране.
Парламентарий отметил, что таким образом Саакашвили трезво оценил положение на Украине.
Однако, как указал Пушков, украинский политик забыл назвать причины, приведшие к такой ситуации. По его словам, к ним относится разрыв торгово-экономических связей с Россией; провал политики евроинтеграции; отсутствие иностранных инвестиций.
«Украина живет на подачки, власти бездействуют», — написал Пушков.
Ранее Саакашвили заявил о экономика Украины движется к катастрофе. По его словам, уже с начала 2021 года в стране возникнут проблемы с социальными выплатами.
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