Правительство продлило выплаты за помощь больным с COVID-19

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал указ о продлении выплат для медиков и других работников, которые помогают больным с коронавирусом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, специальная материальная поддержка будет выплачиваться до 31 декабря 2021 года.

Врачи бригад скорой помощи будут получать 2 430 руб. за одну нормативную смену, средний медицинский персонал — 1 215 руб., младший медперсонал — 950 руб., фельдшеры — 600 руб. за смену.

Работающие в стационарных условиях медики получат 3 880 руб., средний медперсонал — 2 430 руб., младший медперсонал — 1 215 руб. за смену.

Ранее сообщалось, что правительство выделит более 26 млрд руб. на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 2,14 млн случаев COVID-19, 1,63 млн человек выздоровели, 37 тыс. умерли.