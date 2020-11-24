Роспотребнадзор утвердит санитарные правила для отраслей при коронавирусе

Роспотребнадзор до конца ноября утвердит санитарные правила для работы отраслей в условиях коронавируса, пишет пресс-служба правительства.

«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Поручение дано на заседании президиума координационного совета 23 ноября.

Правила будут обязательными для исполнения. Кабмин объясняет, что они необходимы из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди работающих россиян.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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