Роспотребнадзор утвердит санитарные правила для отраслей при коронавирусе
Роспотребнадзор до конца ноября утвердит санитарные правила для работы отраслей в условиях коронавируса, пишет пресс-служба правительства.
«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Поручение дано на заседании президиума координационного совета 23 ноября.
Правила будут обязательными для исполнения. Кабмин объясняет, что они необходимы из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди работающих россиян.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
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