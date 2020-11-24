Россия продлит выплаты медикам и врачам до конца 2021 года

Премьер-министр Росси Михаил Мишустин подписал указ о продлении предоставления выплат медицинским работникам, которые участвуют в оказании помощи больным на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документы, материальные выплаты будут продлены до конца 2021 года.

Выплаты будут производиться ежемесячно с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

В перечень лиц, которым будет предоставлена социальная поддержка, попадают врачи, лица, которые не оказывают помощь, но контактируют с пациентами с COVID-19 в рамках должностных обязанностей, а также те, кто оказывает помощь по диагностике и лечению коронавируса, средний и младший медперсонал, осуществляющий мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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