В Credit Suisse спрогнозировали укрепление рубля
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse считают, что ослабление рубля является временным, российская валюта укрепится до 70-72 рублей за доллар к концу года, сообщает ТАСС.
По мнению специалистов, одной из причин падения рубля стал пересмотр правительством России соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, что ускорило бегство капитала.
Кроме того, на российскую валюту повлиял отток средств с депозитов на брокерские счета и диверсифицикация гражданами рисков национальной валюты за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации.
Однако в Credit Suisse полагают, что эти факторы носят временный характер.
«У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару», — отмечают аналитики.
Они уточняют, что такой прогноз не учитывает сюрпризов на геополитическом фронте.
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