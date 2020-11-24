В Credit Suisse спрогнозировали укрепление рубля

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse считают, что ослабление рубля является временным, российская валюта укрепится до 70-72 рублей за доллар к концу года, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, одной из причин падения рубля стал пересмотр правительством России соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, что ускорило бегство капитала.

Кроме того, на российскую валюту повлиял отток средств с депозитов на брокерские счета и диверсифицикация гражданами рисков национальной валюты за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации.

Однако в Credit Suisse полагают, что эти факторы носят временный характер.

«У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару», — отмечают аналитики.

Они уточняют, что такой прогноз не учитывает сюрпризов на геополитическом фронте.

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