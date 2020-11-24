Капитализация Tesla превысила $500 млрд

Капитализация компании-производителя автомобилей Tesla на фоне роста котировок американских фирм превысила $500 млрд, подняв тем самым ее владельца Илона Маска на вторую строчку в списке богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 17.40 мск акции Tesla подорожали на 2,96%, до $537,3. Совокупная капитализация компании, таким образом, достигла $509 млрд.

В свою очередь, состояние владельца фирмы и изобретателя Илона Маска к вечеру 24 ноября возросло до $127,9. Теперь он уступает по размеру своего богатства лишь основателю компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд).

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