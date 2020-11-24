Медведев предложил ввести компенсации за ненормированный рабочий день

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность введения денежных компенсаций для россиян с ненормированным рабочим днем, передает РИА «Новости».

По его словам такой вариант может быть решением проблемы ненормированных графиков, наряду с предоставлением дополнительных отпусков.

«Наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — отметил Медведев.

Он также призвал подумать о дополнительных льготах для россиян, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях.

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