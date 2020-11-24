Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег

Экс-председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на КГБ республики.

«Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», — говорится в сообщении.

Заместителей председателя правления банка Сергея Шабанв, Александра Ильясюка, Кирилла Бадеа, Дмитриа Кузьмича, бывшего первого заместителя председателя правления Алексея Задойко и заместителя председателя правления Сергея Добролета обвиняют во взятках.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

Сообщается, что все фигуранты кроме Бабарико признали свою вину.

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