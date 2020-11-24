Официальный курс евро составил 89,89 рубля
Ник Пригоров
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Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на завтра, 25 ноября.
Доллар США с расчетами «на завтра» стоит 75,8146 руб., а евро — 89,8934 руб.
На открытии торгов во вторник, 24 ноября, курсы доллара и евро падали на 34 коп., до 75,84 руб. и 75,84 руб. соответственно.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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