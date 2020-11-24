«Спутник V» будет стоить за рубежом меньше $20

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная на основе аденовируса человека, на международных рынках будет стоить менее $20. Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

Уточняется, что цена одной дозы вакцины будет составлять менее $10, однако вакцина состоит из двух.

«Таким образом, стоимость вакцины «Спутник V» будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», — говорится в сообщении.

Известно, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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